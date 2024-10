De Philips garantie vervalt als:

- op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt. - het model- of serienummer op het product is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt. - reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde serviceorganisaties of personen. - een defect een gevolg is van externe oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid. - een defect veroorzaakt is door oneigenlijk of verkeerd gebruik of door het gebruik in een omgeving die niet in overeenstemming is met wat voorgeschreven is voor het toestel. - een defect veroorzaakt is door aangesloten randapparatuur, toebehoren of gebruiksmaterialen anders dan door Philips voorgeschreven. - de schade is veroorzaakt door dieren. - het toestel defect is door normale slijtage van vervangbare onderdelen, die als verbruiksonderdelen bedoeld zijn of breuk van glazen onderdelen zoals bijvoorbeeld kannen.