Superslank. Speelt alles af.

Weinig ruimte? Met dit slanke microsysteem dat aan de muur kan worden bevestigd, kunt u podcasts, muziek en nog veel meer streamen via Bluetooth. U kunt ook genieten van kraakvrije digitale DAB+-radio en kunt uw cd-speler of platenspeler aansluiten via de audio-ingang. Bekijk alle voordelen