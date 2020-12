Vijftien uur afspeeltijd met actieve ruisonderdrukking (ANC) ingeschakeld

Actieve ruisonderdrukking (ANC) zorgt ervoor dat het gedender van de trein de beat niet overstemt. Behoefte aan stilte? Schakel eenvoudigweg ANC in zonder muziek af te spelen. De afspeeltijd is tot vijftien uur met ANC aan en tot achttien uur met ANC uit. De oplaadtijd is slechts twee uur via USB.