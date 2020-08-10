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Niet meer leverbaar
SWV7015/10
HDMI Premium Certified-kabel
De HDMI Premium Certified-kabel heeft Ultra HD 4K-resolutie bij 60 fps. Snelle HDMI ondersteunt een volledig 32-kanaals audiosysteem met een bemonsteringsfrequentie van tot wel 1536 KHz
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Ondersteunt videoresoluties tot 4K of UHD 2160p. Uw scherm benadert daardoor de digitale systemen van de bioscoop.
Een superieure kijk- en game-ervaring met beelden van maximaal 60 frames per seconde.
Vergulde aansluitingen voor een betrouwbare verbinding.
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