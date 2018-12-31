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Arrêté
SWV7015/10
Câble certifié HDMI Premium
Le câble certifié HDMI Premium permet une résolution 4K Ultra HD à 60 IPS. La technologie HDMI haute vitesse prend en charge un système audio à 32 canaux avec un taux d'échantillonnage jusqu'à 1 536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gbits/s
1,5 m
Prise en charge des résolutions jusqu'au 4K ou UHD 2160p : votre écran est ainsi en mesure de rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans les cinémas.
Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.
Connecteurs plaqués or pour une connexion fiable.
Notation globale