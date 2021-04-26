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Niet meer leverbaar
SWV5613G/00
HDMI Premium Certified-kabel
De HDMI Premium Certified-kabel heeft Ultra HD 4K-resolutie bij 60 fps. Snelle HDMI ondersteunt een volledig 32-kanaals audiosysteem met een bemonsteringsfrequentie van tot wel 1536 KHz.
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Een superieure kijk- en game-ervaring met beelden van maximaal 60 frames per seconde.
Gebruik van hoogwaardig materiaal - zuiver koperdraad van 30 AWG voor een optimale verbinding met minimaal gegevensverlies.
Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en games.
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