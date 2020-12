Database met universele IR-codes voor bediening van verschillende apparaten

Een database met universele IR-codes verwijst naar een bibliotheek van infraroodcodes die zijn ingebouwd in bepaalde afstandsbedieningen. Met deze functie kan een afstandsbediening uw apparaat bedienen zonder hiervoor individuele signalen te leren. Via een automatische zoekactie worden de juiste infraroodcodes in de externe database geselecteerd. Zo kunt u bijna alle onderdelen van de huidige audio-/videosystemen bedienen, ongeacht het model of merk.