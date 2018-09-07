ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHL4405WT/00

3
| (2) Reviews & awards
Ultralicht. Groots geluid.
Ongelooflijk licht, ongelofelijk krachtig. De slanke en gestroomlijnde Philips Ultrlite-hoofdtelefoon is ontworpen voor onderweg. De hoofdtelefoon levert kristalhelder geluid en is opvouwbaar, waardoor hij uiterst geschikt is om mee te nemen.
Bekijk alle voordelen

Ultralichte hoofdtelefoon

Ultralicht. Groots geluid.

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Opvouwbaar

Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid

Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid

Krachtige 32 mm schuine drivers geven kristalhelder geluid en diepe, volle bastonen.

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.

Extra zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Extra zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Zachte oorkussens en schuine drivers zijn ideaal voor langdurig draagcomfort.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.0

van 5

2

Reviews & awards

4
3
2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL4405WT Auriculares con micrófono

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL4405WT Auriculares con micrófono

30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

Deze review is gemaakt voor SHL4405WT Auriculares con micrófono

Deze review is gemaakt voor SHL4405WT Auriculares con micrófono

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.