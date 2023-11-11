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  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen

Niet meer leverbaar

Philips Avent Ultra airFopspeen

SCF349/01

4.7
| (308) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Laat de huid van uw kleintje ademen
Kalmeer met het comfort van lucht. De Philips Avent ultra air-fopspeen heeft extra grote gaten om de huid van uw baby droog te houden. Met een extra stevige speen voor groeiende tanden en tandvlees. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en ontwerpen.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Ontworpen voor het comfort van baby's tijdens het doorkomen van tanen

Laat de huid van uw kleintje ademen

  • Extra stevige speen

  • Orthodontisch en BPA-vrij`

  • Verpakking van 2 stuks

  • 18M+

Laat de huid van je baby ademen

Laat de huid van je baby ademen

Extra grote luchtgaten ventileren de huid van je baby en zorgen dat deze droog blijft.

Extra stevige speen

Extra stevige speen

Extra stevige speen die de natuurlijke vorm volgt van gehemelte, tanden, en tandvlees.

Tepel van 100% voedselveilig siliconenmateriaal

Tepel van 100% voedselveilig siliconenmateriaal

We kiezen bewust voor siliconenmateriaal voor onze ultra soft- en ultra air-spenen, omdat het een veilig en inert materiaal is dat veel wordt gebruikt in medische toepassingen en vrij is van gevaarlijke chemicaliën, endocriene actieve stoffen (bijv. BPA) en allergenen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

308

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

11/11/2023

Nederland

Nederland

Prima Speen

Wij gebruiken Philips Speens vanaf geboorte, en zijn tevreden. Zo ook met deze, op de foto kun je zien dat er eigenlijk geen groot verschill tussen 6-18 maande en 18-24 maanden zit maar well is het material steviger. Verder vind ik het design mooie.

Voordelen

Ideal Speen, mooie design

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen

08/11/2023

Nederland

Nederland

Fijne, stevige fopspeen voor oudere kindjes

Stevige speen voor oudere kindjes met tanden. Andere merken worden kapot gebeten, maar dat gebeurt bij deze (nog?) niet. Makkelijk steriliseren in bijgeleverde doosje. Zoon is er blij mee en accepteert hem goed

Voordelen

Goede kwaliteit, stevige speen, makkelijk steriliseren

Nadelen

Niet verkrijgbaar zonder tekeningetjes erop

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen

07/11/2023

Nederland

Nederland

Geaccepteerde speen

De enige speen die momenteel geaccepteerd wordt en waar het kindje rustig van wordt. Niet het meest mooie design maar alles om het kindje blij te maken. Goed schoon te houden.

Voordelen

Gebruiksvriendelijk, goed schoon te maken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen