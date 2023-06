Tepel van 100% voedselveilig siliconenmateriaal

We kiezen bewust voor siliconenmateriaal voor onze ultra soft- en ultra air-spenen, omdat het een veilig en inert materiaal is dat veel wordt gebruikt in medische toepassingen, vrij van gevaarlijke chemicaliën, endocriene actieve stoffen (bijv. BPA) en allergenen.