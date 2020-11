Klinisch bewezen resultaten

Klinische testen* hebben aangetoond dat de Niplette in staat is om een permanente correctie tot stand te brengen van platte of ingetrokken tepels, of hier nu al sprake van was sinds de puberteit of dit een resultaat is van een chirurgische borstverkleining. De zwangere vrouwen die geen borstcorrectie hebben gehad en zich zorgen maakten over het geven van borstvoeding, waren allemaal goed in staat om borstvoeding te geven. Een permanente correctie komt gewoonlijk tot stand tussen een en drie maanden bij constant gebruik.