De ideale tas voor korte uitstapjes

Deze stijlvolle tas van afwasbare microvezel van hoge kwaliteit is ontworpen voor een middagje winkelen of een bezoekje aan een vriendin. De tas heeft genoeg ruimte voor voeding en een verschoning voor de baby en is voorzien van een binnenvak voor persoonlijke spullen. Bekijk alle voordelen