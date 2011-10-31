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Niet meer leverbaar
SCD151/70
Marineblauw
3M Thinsulate™-isoleervak houdt 2 Avent-flessen met voorgekookt heet water gedurende enkele uren warm, of koude flesvoeding/moedermelk gedurende enkele uren koud.
Microvezel is licht en gemakkelijk schoon te maken.
De Philips Avent Urban-tas heeft een wijde, verstelbare schouderband voor optimaal draagcomfort
3.1
van 5
40
Reviews & awards
31/10/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen
liesie88
03/02/2011
Nederland
Goed product
Het is een mooi klein tasje. Er kunnen precies 4 VIA bekers in, deze zitten dan strak op en naas elkaar zodat ze niet kunnen omvallen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen
Debfly
23/11/2019
United Kingdom
Great for keeping drinks cold
It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap
Voordelen
Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull
Nadelen
Can't machine wash, only sponge dry
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag