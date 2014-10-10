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Niet meer leverbaar

Draagbare luidspreker

SBM130BLU/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Uw alles-in-een draagbare luidspreker

Geniet van uw muziek via de Philips alles-in-een draagbare luidspreker. Speel uw favoriete nummers af via een MicroSD-kaart of de USB-/AUX-ingang. De luidspreker met wOOx™-technologie is compact en wordt geleverd met een oplaadbare batterij en in diverse kleuren.

Bekijk alle voordelen

Uw alles-in-een draagbare luidspreker

  • Blauw

  • USB

Eenvoudig afspelen van USB/MicroSD-kaart

Laad eenvoudig de USB of MicroSD-kaart met de gewenste inhoud en sluit deze op uw speler aan. U hoeft zich nooit meer zorgen te maken over entertainmentkeuzes.

Ingebouwde digitale FM-radio

Digitale radio is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met digitale zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

10/10/2014

España

España

Geverifieerde koper

Excelente, ligero, práctico,

Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBM130BLU Altavoz portátil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBM130BLU Altavoz portátil

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