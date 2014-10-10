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Arrêté

Enceinte portable

SBM130BLU/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Votre enceinte portable tout-en-un

Écoutez de la musique avec votre enceinte portable tout-en-un Philips grâce à son port USB, son lecteur de carte Micro SD, et son entrée auxiliaire. Disponible en plusieurs couleurs, cette enceinte bénéficiant de la technologie wOOx™ est compacte et équipée d'une batterie.

Voir tous les avantages

Votre enceinte portable tout-en-un

  • Bleu

  • USB

Lecture facile des périphériques USB / cartes Micro SD

Copiez simplement les contenus souhaités sur le périphérique USB ou la carte Micro SD, et connectez le périphérique à votre lecteur. Vous ne craindrez plus jamais de manquer de choix.

Radio FM numérique intégrée

Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées avec un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.

Entrée AUX, pour une connexion facile à la plupart des périphériques électroniques

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

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1

10/10/2014

España

España

Acheteur vérifié

Excelente, ligero, práctico,

Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBM130BLU Altavoz portátil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBM130BLU Altavoz portátil

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