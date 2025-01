Roestvrijstalen portafilter van 58 mm voor echte barista-espresso

Geniet van heerlijke koffie met een crèmelaagje, direct in uw kopje dankzij het professionele roestvrijstalen portafilter van 58 mm en de enkel- en dubbelwandige filtermanden. Met deze maat portafilter kunt u een prachtige goudbruine espresso met aromatisch en schuimig crèmelaagje bereiden, met een consistentere koffiepuckextractie dankzij een grotere waterdistributie. Bovendien is er in dit filter plaats voor meer gemalen koffie, voor een rijkere en robuustere smaak.