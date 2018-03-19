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Niet meer leverbaar

StreamiumNetwork Music Player

NP2900/12

3.5

| (127) Reviews & awards

Geef uw muziek de vrijheid

Met de Philips Streamium-netwerkspeler NP2900 met ingebouwde luidsprekers hebt u draadloos toegang tot internetradio en de muziek op uw PC. Dankzij de superieure LivingSound- en FullSound-technologieën is het geluid altijd fantastisch.

Bekijk alle voordelen

Muziek vanaf de PC of internet - draadloos

Geef uw muziek de vrijheid

  • Gratis internetradio

  • Kleurenscherm

Duizenden gratis internetradiozenders

Duizenden gratis internetradiozenders

Met Streamium profiteert u van duizenden gratis internetradiozenders. Nu kunt u luisteren naar allerlei soorten muziek van over de hele wereld. Maak via uw Streamium verbinding met internet en luister naar uw favoriete onlineprogramma's op uw audiosysteem zonder dat uw PC hoeft te zijn ingeschakeld.

Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen

Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface met weergave van CD-hoezen

De eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface van de GoGear werkt via een geavanceerde navigatietechnologie. Hierdoor kunt u niet alleen snel en soepel navigeren, maar geniet u ook van een multimedia-ervaring die u zonder problemen kunt bedienen. Slimme functies maken uw ervaring completer, zoals de functie Album Art, waarmee albumafbeeldingen worden weergegeven die in de muziekbestanden zijn geïntegreerd. Het wordt weer net als vroeger, toen u de hoes van een CD of LP bekeek terwijl u naar de muziek luisterde.

Alfanumerieke zoekmogelijkheid voor snelle toegang

Alfanumerieke zoekmogelijkheid voor snelle toegang

Via de alfanumerieke zoekfunctie op het toetsenblok van de afstandsbediening vindt u vliegensvlug al uw favoriete artiesten, nummers en albums. Druk gewoon op 'Search' op de afstandsbediening en voer de eerste paar letters van de naam van het nummer, de artiest of het album in. Het item dat het beste aansluit op uw invoer wordt onmiddellijk weergegeven, dus u verspilt geen tijd met het regel voor regel doorzoeken van uw verzameling of afspeellijst.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

127

Reviews & awards

19/03/2018

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super geluid en veel zenders

Meld u aan op Philips.nl en login, vervolgens kunt u op afstand deze internetradio besturen en uw favoriete zenders instellen. Zodra je op de internetradio 1 stap terug bent gegaan met de retourknop op de afstandsbediening werkt de nieuwe instelling. Via de website is er ook goede support.

Deze review is gemaakt voor Streamium NP2900 Network Music Player

Deze review is gemaakt voor Streamium NP2900 Network Music Player

16/03/2014

Nederland

Nederland

Prima geluid

Prima geluid, eenvoudige bediening ................

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP2900 Network Music Player

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP2900 Network Music Player

30/07/2013

Nederland

Nederland

Zeer goede internetradio

Goede internetradio met vooral een goed geluid. Zenders zoeken gaat redelijk gemakkelijk. Kan via het netwerk ook als externe speler worden gebruikt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP2900 Network Music Player

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP2900 Network Music Player

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Voorwaarden

  1. Voor sommige functies is breedbandinternettoegang nodig

  2. Sommige diensten zijn niet overal beschikbaar