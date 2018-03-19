Ik heb dit apparaat ondertussen al een paar jaar maar ik ben nog steeds erg tevreden over de geluidskwaliteit. Zeker in vergelijking met veel docking stations. En alhoewel de nieuwe Philips Fidelio serie erg goed klinkt (beter zelfs) is de NP2900 net wat praktischer in het gebruik met een eigen display. De ingebouwde equalizer settings klinken niet allemaal even goed. Maar 'Full Sound' maakt bijna elke opname prettiger om naar te luisteren, zeker als het apparaat op een centimeter of 10 van een muur staat. Ondanks de duidelijke aanpassingen in de klankbalans blijft alles toch opmerkelijk natuurlijk klinken. Zelfs bij perfecte acoustische opnames van speciale labels (Chesky, Linn). De bediening via de afstandsbediening is niet super praktisch als het om doorzoeken van de muziekcollectie gaat. Voor eenvoudige volume up/down en volgende/vorige track blijft het echter onverslaanbaar (kan geen app tegenop). De DLNA compatibiliteit is uitstekend en het is goed om te zien dat in een apparaat van 3 jaar oud nog steeds geinvesteerd wordt in software updates. Werkt uitstekend samen met de MediaConnect app. Het enige wat ik mis is een accuvoeding. Dat zou het voor mij de perfecte kleine muziekweergever voor overal in huis en daarbuiten gemaakt hebben. Overall: nog steeds zeer tevreden over deze aankoop!