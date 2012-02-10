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Niet meer leverbaar
Geniet van HiFi-muziek
Met deze Philips MCM7000/12 vult u uw hele huis met geweldig geluid vanaf CD of via MP3 Link en USB Direct. HiFi-dome-tweeters zorgen voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid, dat u met de treble- en basregeling nauwkeurig kunt instellen. De aluminium behuizing garandeert een luxe uitstraling.
Hifi dome-tweeter
CD, USB, FM
60 W, 4 HiFi-drivers
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.
De hifi dome-tweeters geven hoge tonen en middenfrequenties glashelder weer en verbeteren zo de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers. U hoort een harmonieuze mix van onvervormd geluid in een breed bereik; stemmen klinken helder en gedetailleerd, en instrumenten zuiver. Het algehele geluid wordt perfect uitgebalanceerd in een combinatie met woofers.
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4.3
van 5
14
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
wadloper
10/02/2012
Nederland
heel goed geluid
een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp
floor42
19/01/2012
Nederland
goede prijs/kwaliteit verhouding
Voor de prijs was dit een zeer goede aankoop. Het apparaat is gebruiksvriendelijk en de geluidskwaliteit is prima met betrekking tot de prijs. Door de geringe afmetingen is het apparaat ook eenvoudig ergens te plaatsen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp
Mokerboef
25/12/2011
Nederland
Goede kwaliteit voor betaalbare prijs!
Onlangs dit setje via de Online Shop gekocht. Mooi vorm gegeven, prettig in gebruik en last but not least een zeer mooi geluid. Wat mij betreft een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp