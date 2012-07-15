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Arrêté

HarmonyMicrochaîne hi-fi

MCM7000/12

4.3

| (14) Avis | 86% recommandent ce produit

Profitez de la musique haute fidélité

Emplissez votre maison du son haute qualité de vos contenus CD, MP3 Link et USB Direct avec la Philips MCM7000/12. Les tweeters à dôme haute fidélité vous offrent un son riche et naturel, tandis que le réglage graves/aigus vous permet une écoute sur mesure. Sans oublier un boîtier en aluminium qui donne une impression de qualité.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Profitez de la musique haute fidélité

  • Tweeter à dôme hi-fi

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 haut-parleurs hi-fi

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Puissance de sortie totale de 60 W RMS

Puissance de sortie totale de 60 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Tweeter à dôme hi-fi pour un son riche et naturel

Le tweeter à dôme hi-fi reproduit clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la clarté sonore globale provenant des enceintes. Il offre un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle, une grande pureté de son instrumental et un ton naturel, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque le tweeter est couplé à des haut-parleurs de graves.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

14

Avis

86%

recommandent ce produit

1

15/07/2012

France

France

Satisfait

Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

16/09/2011

France

France

Excellente qualité du son

- Le son: il est excellent grâce à son tweeter à dôme. - Le design: parfaite intégration au mobilier grâce à son boitier en aluminium moulé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

16/09/2011

France

France

Excellente qualité du son

- Le son: il est excellent grâce à son tweeter à dôme. - Le design: parfaite intégration au mobilier grâce à son boitier en aluminium moulé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

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