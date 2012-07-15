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Arrêté
Profitez de la musique haute fidélité
Emplissez votre maison du son haute qualité de vos contenus CD, MP3 Link et USB Direct avec la Philips MCM7000/12. Les tweeters à dôme haute fidélité vous offrent un son riche et naturel, tandis que le réglage graves/aigus vous permet une écoute sur mesure. Sans oublier un boîtier en aluminium qui donne une impression de qualité.
Tweeter à dôme hi-fi
CD, USB, FM
60 W, 4 haut-parleurs hi-fi
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.
Le tweeter à dôme hi-fi reproduit clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la clarté sonore globale provenant des enceintes. Il offre un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle, une grande pureté de son instrumental et un ton naturel, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque le tweeter est couplé à des haut-parleurs de graves.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.3
sur 6
14
Avis
86%
recommandent ce produit
nico05
15/07/2012
France
Satisfait
Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
ibra
16/09/2011
France
Excellente qualité du son
- Le son: il est excellent grâce à son tweeter à dôme. - Le design: parfaite intégration au mobilier grâce à son boitier en aluminium moulé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
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didat
16/09/2011
France
Excellente qualité du son
- Le son: il est excellent grâce à son tweeter à dôme. - Le design: parfaite intégration au mobilier grâce à son boitier en aluminium moulé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
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