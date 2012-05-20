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Niet meer leverbaar
MCM233/12
Bezeten van muziek
Dit Philips MCM233/12-micromuzieksysteem past in elk interieur dankzij het slanke ontwerp en de mogelijkheid voor wandmontage. Geniet van uw CD-collectie of sluit een draagbare speler aan op de USB Direct- of MP3 Link-aansluiting voor grenzeloos muziekplezier.
20W
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
3.7
van 5
35
Reviews & awards
allegria1963
20/05/2012
België
prima produkt
Zeer tevreden over klank, gebruiksvriendelijk. Het enige nadeel vind ik de dunne zwarte antenne draad voor de ontvangst. Vind dat een beetje ouderwets, spijtig dat het niet is ingebouwd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM233 Slank microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM233 Slank microgeluidssysteem
DickSR
09/10/2011
Nederland
Wij zijn best te vreden met dit produkt.
Hij voldoet in alle opzichten voor hetgeen wij hem hebben aangeschaft. En misstaat in zijn geheel niet. En door de afstand bediening ook makkelijk te bedienen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM233 Slank microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM233 Slank microgeluidssysteem
Solange
04/01/2011
België
GENIALE
Je viens de la recevoir elle est superbe et excellente au son, très beau cadeau que j'ai reçu et ma collègue en a commandé une aujourd'hui pour son mari, effet boule de neige, c'est de saison n'est ce pas, Solange
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM233 Élégante microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM233 Élégante microchaîne