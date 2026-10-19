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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

MCM169/12

Bezeten van muziek

Met dit klassieke Philips-micromuzieksysteem geniet u nog meer van muziek. Rip al uw muziek van CD's direct naar een USB-apparaat en geniet van het geweldige geluid van Dynamic Bass Boost!

Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

  • CD's rippen

2 x 5 W RMS/2 x 10 W muziekvermogen en 400 W PMPO

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.