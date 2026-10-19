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Arrêté

Microchaîne classique

MCM169/12

L'obsession du son

Pour que vous profitiez au mieux de votre musique, cette microchaîne hi-fi Philips classique vous offre la possibilité d'encoder toute votre musique directement d'un CD sur un périphérique USB. Avec l'amplification dynamique des basses, vous bénéficiez en plus d'un son sublime.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • Encodage des CD en MP3

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Spécificités Techniques

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