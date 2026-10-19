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Arrêté
MCM169/12
L'obsession du son
Pour que vous profitiez au mieux de votre musique, cette microchaîne hi-fi Philips classique vous offre la possibilité d'encoder toute votre musique directement d'un CD sur un périphérique USB. Avec l'amplification dynamique des basses, vous bénéficiez en plus d'un son sublime.
Encodage des CD en MP3
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
Notation globale
Morceaux protégés par DRM non pris en charge.