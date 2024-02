Speel DVD's, DivX®, (S)VCD's, MP3-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's af

De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.