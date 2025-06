EasyLink bestuurt alle apparatuur met een HDMI-aansluiting via HDMI CEC

Het is lastig als u verschillende afstandsbedieningen nodig hebt voor alle onderdelen van uw home entertainmentsysteem. Met EasyLink via HDMI-CEC kunt u de STB-afstandsbediening gebruiken om alle andere met HDMI-CEC compatibele apparatuur te bedienen. (Hiermee kunt u bijvoorbeeld het hele systeem in één keer in- of uitschakelen.) EasyLink gebruikt de standaard-HDMI-kabel om systeemopdrachten te verzenden. Wanneer u op een knop van de STB-afstandsbediening drukt, wordt automatisch het juiste signaal naar de TV of andere met HDMI-CEC compatibele apparatuur verzonden.