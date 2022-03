Bewaak uw huis via uw smartphone

Houd een oog op uw huis via uw smartphone/tablet met de draadloze In.Sight HD-thuismonitor. Met HD-video en nachtzicht ziet u zowel 's nachts als overdag duidelijk wat er in uw huis gebeurt. De monitor is gemakkelijk in te stellen en waarschuwt u als hij beweging/geluid detecteert. Bekijk alle voordelen