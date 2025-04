Persoonlijke begeleiding via de Philips Sonicare-app

De Philips Sonicare-app is gebaseerd op kunstmatige intelligentie en werkt in perfecte harmonie met de tandenborstel. Gebruik de app om te begeleid te poetsen met informatie in realtime over poetsdruk, poetsbeweging, poetsduur en waar u nog kunt poetsen. Bekijk voortgangsrapporten per dag, week, maand en jaar. Ontvang persoonlijke aanbevelingen en praktische stappen om beter te poetsen. Tegelijkertijd houdt de automatische synchronisatie de poetsgegevens up-to-date in de app, zelfs wanneer als de app tijdens het poetsen niet in de buurt is.