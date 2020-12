Oplaadreisetui met USB-oplader en oplaadglas

Patiënten kunnen hun DiamondClean Smart heel gemakkelijk overal mee naartoe nemen met het nieuwe hoogwaardige USB-oplaadreisetui. Nadat ze de tandenborstel in het etui hebben gedaan, sluiten ze dit aan op een laptop via USB of stekker in het stopcontact. Dankzij de codecomponent van de oplader is hun oplaadkabel altijd bij hen. Met het oplaadglas plaatsen patiënten hun elektrische Philips Sonicare-tandenborstel gewoon in het glas om op te laden. Dit kan ook worden gebruikt om te spoelen na het tandenpoetsen. Met een volledig opgeladen apparaat kunnen patiënten hun tandenborstel twee weken normaal gebruiken.