Kies uit 5 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

DiamondClean Smart wordt geleverd met vijf poetsstanden voor een heel scala aan poetsopties. De Clean-poetsstand is voor uitzonderlijk dagelijks reinigen, White+ is voor het verwijderen van tandaanslag, Deep Clean+ is voor een verkwikkend grondige reiniging, GumHealth is voor een zachte massage en reiniging van het tandvlees en TongueCare is voor het reinigen van uw tong. De tongreiniger maakt korte metten met aanslag en verwijdert de bacteriën die slechte adem veroorzaken. Met de drie intensiteitsniveaus kunt u steviger poetsen of zachter poetsen als u een gevoelige mond hebt.