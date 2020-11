Tot 7x gezondere gingiva in slechts 2 weken*

Klik de Premium Gum Care-opzetborstel op het handvat voor gezondere gingiva. Het kleinere formaat en de speciale borstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand waar de gingiva het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel er 100% minder kans is op gingivitis en de gingiva binnen 2 weken* tot wel 7x gezonder is.