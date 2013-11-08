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Niet meer leverbaar
Keukenapparaten die een leven lang meegaan
Dankzij het innovatieve mengsysteem met twee messen ging mengen nog nooit zo gladjes. Deze Philips HR2181/00 blender maakt deel uit van de Philips Robust-collectie, een serie duurzame keukenhulpjes die van koken elke dag weer een plezierige bezigheid maken.
850 W
Glazen kan met inhoud van 2 liter
systeem met twee messen
5 snelheden en pulsstand
De kom van 2 liter is van hoogwaardig borosilicaatglas gemaakt dat krasbestendig is en bestand is tegen hete ingrediënten. De unieke ovale vorm zorgt ervoor dat de ingrediënten optimaal worden gemengd voor een glad resultaat. De ovale kom kan eenvoudig in de deur van de koelkast worden gezet om vers sap direct koel te bewaren.
De automatische versnellingsfunctie voert de snelheid in 15 seconden geleidelijk op van 0 tot 11.000 rotaties per minuut.Zelfs de meest veeleisende recepten worden in één keer gemengd.
De Philips-blender is eenvoudig schoon te maken dankzij de gemakkelijk te reinigen oppervlakken en vaatwasserbestendige kan en accessoires.
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4.6
van 5
59
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
manmanman
08/11/2013
België
Geverifieerde koper
Zeer tevreden.
Enig minpunt: de beker staat niet muurvast op het motorblok, is uiteraard geen probleem als men de linkerhand bovenop plaatst bij werking.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender
Pbs66
10/04/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastisch apparaat!
Fantastisch apparaat, mooi design!!!!,!,!,!,,,,!,!,!,!,,,,,!,,!,!,!,!,!,!,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender
Herald
10/04/2013
Nederland
Fantastisch apparaat!
Fantastisch apparaat, mooi design!!!!,!,!,!,,,,!,!,!,!,,,,,!,,!,!,!,!,!,!,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender