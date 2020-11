Ovalen, krasvaste, glazen kom van 2 liter

De kom van 2 liter is van hoogwaardig borosilicaatglas gemaakt dat krasbestendig is en bestand is tegen hete ingrediënten. De unieke ovale vorm zorgt ervoor dat de ingrediënten optimaal worden gemengd voor een glad resultaat. De ovale kom kan eenvoudig in de deur van de koelkast worden gezet om vers sap direct koel te bewaren.