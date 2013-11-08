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  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00

Niet meer leverbaar

Robust CollectionBlender

HR2181/00

4.6

| (59) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan

Keukenapparaten die een leven lang meegaan

Dankzij het innovatieve mengsysteem met twee messen ging mengen nog nooit zo gladjes. Deze Philips HR2181/00 blender maakt deel uit van de Philips Robust-collectie, een serie duurzame keukenhulpjes die van koken elke dag weer een plezierige bezigheid maken.

Bekijk alle voordelen

Blender voor mixen en pureren in één handomdraai

Keukenapparaten die een leven lang meegaan

  • 850 W

  • Glazen kan met inhoud van 2 liter

  • systeem met twee messen

  • 5 snelheden en pulsstand

Ovalen, krasvaste, glazen kom van 2 liter

Ovalen, krasvaste, glazen kom van 2 liter

De kom van 2 liter is van hoogwaardig borosilicaatglas gemaakt dat krasbestendig is en bestand is tegen hete ingrediënten. De unieke ovale vorm zorgt ervoor dat de ingrediënten optimaal worden gemengd voor een glad resultaat. De ovale kom kan eenvoudig in de deur van de koelkast worden gezet om vers sap direct koel te bewaren.

Automatische versnellingsfunctie, 5 snelheden en klopfunctie

Automatische versnellingsfunctie, 5 snelheden en klopfunctie

De automatische versnellingsfunctie voert de snelheid in 15 seconden geleidelijk op van 0 tot 11.000 rotaties per minuut.Zelfs de meest veeleisende recepten worden in één keer gemengd.

Gemakkelijk te reinigen en vaatwasserbestendige kan

De Philips-blender is eenvoudig schoon te maken dankzij de gemakkelijk te reinigen oppervlakken en vaatwasserbestendige kan en accessoires.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

59

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

08/11/2013

België

België

Geverifieerde koper

Zeer tevreden.

Enig minpunt: de beker staat niet muurvast op het motorblok, is uiteraard geen probleem als men de linkerhand bovenop plaatst bij werking.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender

10/04/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastisch apparaat!

Fantastisch apparaat, mooi design!!!!,!,!,!,,,,!,!,!,!,,,,,!,,!,!,!,!,!,!,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender

10/04/2013

Nederland

Nederland

Fantastisch apparaat!

Fantastisch apparaat, mooi design!!!!,!,!,!,,,,!,!,!,!,,,,,!,,!,!,!,!,!,!,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Robust Collection HR2181/00 Blender

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