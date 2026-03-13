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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HR2181/00
Niet meer leverbaar
Kan ik tijdens het verwerkingsproces keukengerei zoals een spatel gebruiken om door de ingrediënten te roeren?
Kan ik het apparaat gebruiken om koffiebonen, nootmuskaat enz. te malen?
Waarvoor dient het kleine deksel van mijn Philips-blenderkan?
Mag ik kokendhete vloeistoffen in de kan van mijn Philips-blender gieten?
De kan van mijn Philips-blender schoonmaken
Hoe kan ik ingrediënten toevoegen terwijl mijn Philips-blender aanstaat?