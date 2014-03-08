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Arrêté

Robust CollectionBlender

HR2181/00

4.6

| (59) Avis | 91% recommandent ce produit

Des outils pour la vie

Mixez en toute simplicité avec ce système de mixage à deux lames innovant. Ce blender Philips HR2181/00 fait partie de la collection Philips Robust, une gamme d'outils résistants qui rendent la cuisine agréable au quotidien.

Voir tous les avantages

Blender pour un mixage parfaitement lisse rapidement

Des outils pour la vie

  • 850 W

  • Bol en verre 2 l

  • système à double lame

  • 5 vitesses et fonction Pulse

Bol ovale de 2 l en verre anti-rayure

Bol ovale de 2 l en verre anti-rayure

Ce bol de 2 l en verre borosilicaté anti-rayure haute qualité permet la préparation d'ingrédients très chauds. Sa forme ovale unique garantit un mélange optimal des ingrédients pour un excellent résultat. Le bol ovale se range facilement dans la porte du réfrigérateur pour rafraîchir directement vos mélanges.

Fonctions accélération progressive, 5 vitesses et pulse

Fonctions accélération progressive, 5 vitesses et pulse

La fonction d'accélération progressive augmente graduellement la vitesse de 0 à 11 000 rotations par minute en 15 secondes. Venez à bout des préparations les plus difficiles en un seul geste.

Surface facile à nettoyer et bol compatible au lave-vaisselle

Le blender Philips offre une surface facile à nettoyer, tandis que son bol et ses accessoires passent au lave-vaisselle.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

59

Avis

91%

recommandent ce produit

08/03/2014

France

France

Un bon gros pépére

Solide Hyper simple Le bol est peut etre un peu grand pour les cocktails au verre mais ca marche quand meme Forme plutot compacte, design sympa Tres tres lourd doit rester sur le plan de travail pour etre utilisé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Robust Collection HR2181/10 Blender

Oui, je recommande ce produit

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24/07/2012

France

France

Je suis très satisfaite de mon acquisition et le design est super.

Je suis très satisfaite de mon acquisition et le design est top.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Robust Collection HR2181/00 Blender

Oui, je recommande ce produit

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15/07/2012

France

France

Excellent appareil qui me manquait depuis longtemps.

J'ai un enfant handicapé pour qui je dois mixer toute sa nourriture; j'ai tout essayé sans résultat satisfaisant. J'ai donc opté pour ce produit qui m'a attiré par son double rotor qui, pensais-je devait supprimer cette colonne d'air qui désamorce l'hélice. Bien vu, c'est gagné, je n'ai plus cet inconvénient. Bravo pour cette idée. De plus ce produit donne vraiment confiance par son aspect "ROBUST". J'espère qu'il tiendra ses promesses dans le temps. Un seul petit défaut, la mauvaise lisibilité des commandes (vitesse, pulse ...)

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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