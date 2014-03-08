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Arrêté
Des outils pour la vie
Mixez en toute simplicité avec ce système de mixage à deux lames innovant. Ce blender Philips HR2181/00 fait partie de la collection Philips Robust, une gamme d'outils résistants qui rendent la cuisine agréable au quotidien.
850 W
Bol en verre 2 l
système à double lame
5 vitesses et fonction Pulse
Ce bol de 2 l en verre borosilicaté anti-rayure haute qualité permet la préparation d'ingrédients très chauds. Sa forme ovale unique garantit un mélange optimal des ingrédients pour un excellent résultat. Le bol ovale se range facilement dans la porte du réfrigérateur pour rafraîchir directement vos mélanges.
La fonction d'accélération progressive augmente graduellement la vitesse de 0 à 11 000 rotations par minute en 15 secondes. Venez à bout des préparations les plus difficiles en un seul geste.
Le blender Philips offre une surface facile à nettoyer, tandis que son bol et ses accessoires passent au lave-vaisselle.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.6
sur 6
59
Avis
91%
recommandent ce produit
Moustiquette
08/03/2014
France
Un bon gros pépére
Solide Hyper simple Le bol est peut etre un peu grand pour les cocktails au verre mais ca marche quand meme Forme plutot compacte, design sympa Tres tres lourd doit rester sur le plan de travail pour etre utilisé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Robust Collection HR2181/10 Blender
Oui, je recommande ce produit
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jajania
24/07/2012
France
Je suis très satisfaite de mon acquisition et le design est super.
Je suis très satisfaite de mon acquisition et le design est top.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Robust Collection HR2181/00 Blender
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Robust Collection HR2181/00 Blender
Gégé988
15/07/2012
France
Excellent appareil qui me manquait depuis longtemps.
J'ai un enfant handicapé pour qui je dois mixer toute sa nourriture; j'ai tout essayé sans résultat satisfaisant. J'ai donc opté pour ce produit qui m'a attiré par son double rotor qui, pensais-je devait supprimer cette colonne d'air qui désamorce l'hélice. Bien vu, c'est gagné, je n'ai plus cet inconvénient. Bravo pour cette idée. De plus ce produit donne vraiment confiance par son aspect "ROBUST". J'espère qu'il tiendra ses promesses dans le temps. Un seul petit défaut, la mauvaise lisibilité des commandes (vitesse, pulse ...)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Robust Collection HR2181/10 Blender
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Robust Collection HR2181/10 Blender