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HR2181/00
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Puis-je utiliser un ustensile pour mélanger les ingrédients (p. ex. une spatule) pendant la préparation ?
Puis-je utiliser l'appareil pour moudre des grains de café, des noix de muscade, etc. ?
Quelle est la fonction du petit couvercle ?
Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol de mon blender Philips ?
Comment nettoyer le bol de mon blender Philips ?
Comment ajouter des ingrédients pendant que mon blender Philips fonctionne ?