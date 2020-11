100 jaar aan lichtervaring

Philips is een vooraanstaand, mondiaal bedrijf op het gebied van verlichtingstechnologie. Met meer dan 100 jaar ervaring op dit gebied is Philips met recht een ware expert wat licht en het effect daarvan op het menselijk lichaam betreft. De Wake-up Light combineert al deze expertise in een belangrijk, technologisch geavanceerd en gebruiksvriendelijk product dat het welzijn van vele mensen verbetert.