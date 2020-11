Originele Philips EnergyLight-lampen

De EnergyLight is voorzien van originele Philips EnergyLight-lampen die zorgen voor licht met de intensiteit en kwaliteit van natuurlijk daglicht. Deze lampen bieden maximaal 10.000 lux, maar dan zonder onaangename schittering of verblinding. Als u de EnergyLight 30 minuten per dag gebruikt (u hoeft niet de hele tijd in de lamp te staren) met een licht intensiteit van 10.000 lux, dan merkt u al na 5 dagen een verbetering in uw energieniveau en stemming.