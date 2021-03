Heerlijk melkschuim dankzij onze gepatenteerde automatische melkopschuimer

Een smakelijke cappuccino maken is gemakkelijk met deze Saeco espressomachine dankzij de nieuwe, gepatenteerde automatische melkopschuimer met zijn cyclonische kamer. Deze melkopschuimer, die barista's ook wel "cappuccinatore" noemen, haalt de melk rechtstreeks uit een melkpak of kan, schuimt de melk automatisch op en doseert deze direct in uw kop. En dankzij de exclusieve cyclonische kamer bent u verzekerd van een constante melkafgifte zonder spatten.