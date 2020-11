Krachtig strijken zonder lawaai

Ook met krachtige stoomstoten kunt u stil strijken. U kunt nu strijken met familie in de buurt, terwijl u TV kijkt of als u muziek luistert, zonder dat u last hebt van het lawaai. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters die de ruis van de stoom minimaliseren en een geluiddempend platform dat de vibratie op de voet vermindert