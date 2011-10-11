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Niet meer leverbaar
FWM197/12
Bezeten van muziek
Met het hifi-minisysteem van Philips luistert u tot wel 10 uur ononderbroken naar CD/MP3/WMA-nummers. Vergroot uw luisterplezier door gewoon thuis via uw draagbare speler naar muziek te luisteren via MP3 Link.
120 W
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
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3.7
van 5
7
Reviews & awards
Nelis1
11/10/2011
Nederland
Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.
Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM197 Mini-HiFi-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM197 Mini-HiFi-systeem
zebra276705445040320
11/10/2021
Italia
wow!
davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Datum gebruik 2019-10-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Datum gebruik 2019-10-11
lizon
30/03/2021
España
Vaya
Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos
Voordelen
Con lo bien que van las de Philips
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM197 Minicadena Hi-Fi
Datum gebruik 2019-03-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM197 Minicadena Hi-Fi
Datum gebruik 2019-03-30