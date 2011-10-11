ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant

Niet meer leverbaar

Mini-HiFi-systeem

FWM197/12

3.7

| (7) Reviews & awards

Bezeten van muziek

Met het hifi-minisysteem van Philips luistert u tot wel 10 uur ononderbroken naar CD/MP3/WMA-nummers. Vergroot uw luisterplezier door gewoon thuis via uw draagbare speler naar muziek te luisteren via MP3 Link.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

  • 120 W

Totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Cassettedeck met autostop

Cassettedeck met autostop

0

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.7

van 5

7

Reviews & awards

3

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM197 Mini-HiFi-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM197 Mini-HiFi-systeem

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Datum gebruik 2019-10-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Datum gebruik 2019-10-11

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Voordelen

Con lo bien que van las de Philips

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM197 Minicadena Hi-Fi

Datum gebruik 2019-03-30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM197 Minicadena Hi-Fi

Datum gebruik 2019-03-30

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.