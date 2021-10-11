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Arrêté
FWM197/12
L'obsession du son
Offrez-vous jusqu'à 10 heures d'écoute de morceaux aux formats CD/WMA/MP3 grâce à cette minichaîne hi-fi Philips. La connexion MP3 Link vous permet de lire les morceaux depuis votre baladeur.
120 W
Ce système a une puissance de sortie totale de 120 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
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3.7
sur 6
7
Avis
zebra276705445040320
11/10/2021
Italia
wow!
davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Date d'utilisation 2019-10-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Date d'utilisation 2019-10-11
lizon
30/03/2021
España
Vaya
Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos
Avantages
Con lo bien que van las de Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM197 Minicadena Hi-Fi
Date d'utilisation 2019-03-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM197 Minicadena Hi-Fi
Date d'utilisation 2019-03-30
Nelis1
11/10/2011
Nederland
Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.
Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM197 Mini-HiFi-systeem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FWM197 Mini-HiFi-systeem