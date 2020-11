Maximale prestaties. Minimaal geluid*.

Een schone vloer betekent een gezonder huis. De krachtige en efficiente 750W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. De Philips Performer Silent beschikt over een TriActive-mondstuk dat reinigt in 3 richtingen en grondig vuil en stof opzuigt. Met een geluidsniveau van 69 dB is deze iconische stofzuiger stiller dan een normale stofzuiger. Deze stofzuiger heeft een allergiefilter en is geschikt voor mensen met huisdieren óf die hun huis grondig willen kunnen reinigen. Bekijk alle voordelen