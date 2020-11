Vaatwasmachinebestendig mondstuk, in één handeling te verwijderen

De Philips Mini Vac is eenvoudig en snel te legen en hygiënisch schoon te maken. De Philips Mini Vac heeft een mondstuk dat u in een handomdraai van het apparaat kunt verwijderen, zodat u de Mini Vac kunt legen zonder dat u het vuil hoeft aan te raken. Als het mondstuk moet worden gereinigd, hoeft u het alleen maar in de vaatwasser te doen. Zo hebt u altijd een smetteloze en vuilvrije Mini Vac bij de hand.