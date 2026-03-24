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7000-serie Hv-stoomstrijkijzer lichtblauw/grijs

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

7000-serieHv-stoomstrijkijzer lichtblauw/grijs

DST7011/20

7000-serie Hv-stoomstrijkijzer lichtblauw/grijs

Niet meer leverbaar

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UK Declaration of Conformity

  • PDF bestand, 670.6 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF bestand, 249.4 kB
  • 24 March 2026

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