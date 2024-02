SoundSphere voor natuurlijk, dieper geluid en een breder klankbereik

Muziek in al zijn glorie: SoundSphere brengt elke noot zoals de artiest het bedoeld had. SoundSphere zorgt voor helder, natuurgetrouw en dieper geluid met een breder klankbereik. Het resultaat is levensecht geluid dat u het gevoel geeft alsof de artiesten voor u staan. Iedere SoundSphere-luidspreker beschikt over een tweeter die boven de luidsprekerkast hangt en die het geluid duidelijker in alle richtingen verspreidt. Dankzij de nauwkeurige audiocrossover en de zorgvuldig geplaatste woofer is de interferentie bovendien minimaal en kunt u dus genieten van een nog natuurlijker geluid.