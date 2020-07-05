ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Foto van verpakking
  • Foto van enkel product
  • Foto van verpakking

Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP1012U/00

Slanke en krachtige powerbank

Grote capaciteit van 10000mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. 2 USB-uitgangen.

Bekijk alle voordelen

Slanke en krachtige powerbank

  • 10.000 mAh

  • 2 USB-oplaadpoorten

  • Lithium-polymeerbatterij

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Snel opladen met poort van 5 V/2,1 A

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.