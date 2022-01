DAB voor meer zenders en een kristalhelder geluid

Digital Audio Broadcasting (DAB) is de nieuwste radiotechnologie. Hiermee kunt u genieten van uw favoriete radiozenders in een kristalhelder geluid dat bijna net zo goed is als CD-geluid. Bovendien heeft u de beschikking over meer radiozenders en horen signaalstoringen veroorzaakt door bergen, hoge gebouwen en het weer tot het verleden. Het DAB-signaal is geheel digitaal, waardoor zenders ook gegevens zoals programma-informatie, nieuws, sportuitslagen, foto's en zelfs video's direct naar uw radio kunnen verzenden. Radio heeft nog nooit zo goed geklonken!