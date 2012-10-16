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Niet meer leverbaar
Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Plaats uw iPod/iPhone/iPad of sluit andere apparaten aan via USB Direct, en geniet dankzij de wOOx-technologie van diepe bastonen. Dit stijlvolle Philips DCM3060/12-micromuzieksysteem biedt een geweldige geluidskwaliteit en kan zeer handig aan de wand worden gemonteerd.
Dock voor iPod/iPhone/iPad
40W
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.
3.9
van 5
8
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM3060 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM3060 Mini Stereoanlage
perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM3060 Microcadena
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM3060 Microcadena
Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM3060 Sistema musicale micro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM3060 Sistema musicale micro