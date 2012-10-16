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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

DCM3060/12

3.9

| (8) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Plaats uw iPod/iPhone/iPad of sluit andere apparaten aan via USB Direct, en geniet dankzij de wOOx-technologie van diepe bastonen. Dit stijlvolle Philips DCM3060/12-micromuzieksysteem biedt een geweldige geluidskwaliteit en kan zeer handig aan de wand worden gemonteerd.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • Dock voor iPod/iPhone/iPad

  • 40W

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

8

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

2

16/10/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles preiswertes Produkt

Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM3060 Mini Stereoanlage

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Deze review is gemaakt voor DCM3060 Mini Stereoanlage

05/09/2012

España

España

Es lo que estaba buscando

Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM3060 Microcadena

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Deze review is gemaakt voor DCM3060 Microcadena

15/08/2012

Italia

Italia

eccellente

l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM3060 Sistema musicale micro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM3060 Sistema musicale micro

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