Dit product voldoet alleen qua design aan mijn verwachtingen. Een specifiek album afspelen van een USB stick is niet te doen. Er komen alleen coderingen in beeld b.v. A01 om een map aan te duiden. Vervolgens worden alle nummers gepresenteerd als track 001 etc. Dat is echt niet van deze tijd. Originele CD's worden onvoldoende versterkt. Zelfs op max. volume is het te zacht. De dock is zeer slecht en zeker niet geschikt voor een iPad. De connector kan naar voor en achter bewegen waardoor het bijna niet te doen is om de iPad in de dock te plaatsen. Vervolgens staat de iPad zeer instabiel. Kan alle kanten op. Duidelijk ontwikkeld voor een iPhone. Als de iPad in de dock staat, kun je niet meer bij de CD lade. Ik begrijp de andere reviews op deze site totaal niet. Dit is geen aanrader.