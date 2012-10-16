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Arrêté

Microchaîne

DCM3060/12

3.9

| (8) Avis | 88% recommandent ce produit

Un système audio adapté à votre environnement

Placez votre iPod/iPhone/iPad ou connectez d'autres appareils via USB Direct et profitez des basses puissantes de la technologie wOOx. Cette microchaîne Philips DCM3060/12 à la conception ingénieuse (avec ses possibilités de montage mural) offre une qualité sonore exceptionnelle alliée à une grande élégance.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un système audio adapté à votre environnement

  • Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance

Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

8

Avis

88%

recommandent ce produit

2

16/10/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles preiswertes Produkt

Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM3060 Mini Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM3060 Mini Stereoanlage

05/09/2012

España

España

Es lo que estaba buscando

Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM3060 Microcadena

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM3060 Microcadena

15/08/2012

Italia

Italia

eccellente

l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM3060 Sistema musicale micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM3060 Sistema musicale micro

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