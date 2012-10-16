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Arrêté
Un système audio adapté à votre environnement
Placez votre iPod/iPhone/iPad ou connectez d'autres appareils via USB Direct et profitez des basses puissantes de la technologie wOOx. Cette microchaîne Philips DCM3060/12 à la conception ingénieuse (avec ses possibilités de montage mural) offre une qualité sonore exceptionnelle alliée à une grande élégance.
Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
40 W
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
3.9
sur 6
8
Avis
88%
recommandent ce produit
Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM3060 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM3060 Microcadena
Oui, je recommande ce produit
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Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM3060 Sistema musicale micro
Oui, je recommande ce produit
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