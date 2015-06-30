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Niet meer leverbaar

Slank microgeluidssysteem

DCM292/12

4.2

| (30) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Gebruik dit handzame micromuzieksysteem van Philips om uw iPhone/iPod op te laden en de muziek af te spelen. Het platte systeem kan op de muur worden bevestigd en past in elk interieur. Geniet van uw CD-collectie of sluit uw draagbare speler op de USB- of MP3 Link-aansluiting aan voor grenzeloos muziekplezier.

Bekijk alle voordelen

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

  • dock voor iPhone/iPod

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

30

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

30/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem

30/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem

22/05/2012

Nederland

Nederland

Mooi app.en een heel mooi zuiver geluid.

Mooi toestel.Hij is wel twee keer ter reperatie aangeboden, de USB schuif aan de voorkant.Het lockmachanisme aan de voorkant is nu vervangen door nieuw.het is alleen jammer dat er geen extern toestel op aan gesloten worden,b.v. een computer,want er zijn al heel veel radiozenders op internet.Met dank aan de reparatie service.heel goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM292 Slank microgeluidssysteem

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