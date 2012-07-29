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Arrêté

Élégante microchaîne

DCM292/12

4.2

| (30) Avis | 93% recommandent ce produit

L'obsession du son

Écoutez le contenu de votre iPhone/iPod ou chargez-le grâce à cette élégante microchaîne Philips. Ce modèle élégant et compact avec fixation murale s'intègre à tous les intérieurs. Profitez de la musique de vos CD ou connectez votre baladeur via USB Direct ou MP3 Link pour un plaisir d'écoute total.

Voir tous les avantages

Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son

  • station d'accueil pour iPhone/iPod

Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 20 W. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Possibilité de montage mural pour plus de liberté

Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

30

Avis

93%

recommandent ce produit

29/07/2012

France

France

cet appareil est desing

je ne regrette pas mon achat à part le petit bémol pour le cable d'alimentation C'est un appaeil pas très encombrant léger que je transporte d'une pièce à l'autre. Petit mais puissant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM292 Élégante microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM292 Élégante microchaîne

24/08/2010

France

France

c'est un très bon produit avec nouvelles technolog

c'est un très bon produit avec beaucoup de nouvelles technologies station Ipod, clé USB ... et prend très peu de place

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM292 Élégante microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM292 Élégante microchaîne

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top Sound -tolle Ausstattung

Diese Mini Stereoanlage besticht durch tollen Sound, schönes Design und gute Ausstattung. Idealer täglicher Begleiter im Haushalt mit einfacher Bedienung -einfach gut!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

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