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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

DCM2020/12

3.7

| (14) Reviews & awards

Ontspannen met lekkere muziek

Laad uw iPod/iPhone/iPad op tijdens het luisteren naar muziek. U kunt ook andere draagbare spelers op dit DCM2020/12-microgeluidssysteem aansluiten via USB Direct of MP3 Link. Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een diep en krachtig geluid.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Ontspannen met lekkere muziek

  • met 30-pins aansluiting

  • voor iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20W

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

14

Reviews & awards

2

17/06/2013

Nederland

Nederland

Super

Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo

molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM2020 Sistema musicale micro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM2020 Sistema musicale micro

04/12/2013

België

België

Een aangenaam toestel

Aangenaam van klank,tuner met goede ontvangst én goede CD-speler.'Weerstaat' vlot aan dagdagelijks gebruik.Niet duur bij aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem

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