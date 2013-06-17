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Niet meer leverbaar
DCM2020/12
Ontspannen met lekkere muziek
Laad uw iPod/iPhone/iPad op tijdens het luisteren naar muziek. U kunt ook andere draagbare spelers op dit DCM2020/12-microgeluidssysteem aansluiten via USB Direct of MP3 Link. Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een diep en krachtig geluid.
met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20W
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.
3.7
van 5
14
Reviews & awards
Tim146
17/06/2013
Nederland
Super
Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem
robasy
15/05/2012
Italia
ottimo
molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Sistema musicale micro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Sistema musicale micro
Rita1
04/12/2013
België
Een aangenaam toestel
Aangenaam van klank,tuner met goede ontvangst én goede CD-speler.'Weerstaat' vlot aan dagdagelijks gebruik.Niet duur bij aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM2020 Micromuzieksysteem