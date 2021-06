EcoMode: minder energieverbruik tussen handset en basisstation

Aangezien het basisstation herkent wanneer de handset in de basis staat, zorgt een intelligent ingebouwd systeem dat de verbruikte stroom constant wordt gecontroleerd en geoptimaliseerd op basis van de afstand tussen de handset en het basisstation. Dit betekent dat het energieverbruik automatisch tot wel 93% wordt gereduceerd als de handset in de buurt van het basisstation is. Als u de EcoMode gebruikt, profiteert u bovendien van een 60% handmatige reductie van de verbruikte energie.