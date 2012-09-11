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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM110SL/00

4.1

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Maak schitterende video's in Full HD en geef ze een professionele look met de superieure beeldstabilisatietechnologie van de ESee-camcorder. U kunt zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen opnemen, zodat u video's tot wel 4 keer sneller kunt delen op uw TV.

Bekijk alle voordelen

Met geavanceerde beeldstabilisatie

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Ingebouwde batterij voor eenvoudig opladen via USB

Flitsen, automatisch scherpstellen, gezicht- en glimlachdetectie

Flitsen, automatisch scherpstellen, gezicht- en glimlachdetectie

Resolutie tot 10 megapixel voor foto's van hoge kwaliteit

Resolutie tot 10 megapixel voor foto's van hoge kwaliteit

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Recensies

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4.1

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

2
1

11/09/2012

Nederland

Nederland

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder

11/09/2012

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder

06/07/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder

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