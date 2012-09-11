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Niet meer leverbaar
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
Maak schitterende video's in Full HD en geef ze een professionele look met de superieure beeldstabilisatietechnologie van de ESee-camcorder. U kunt zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen opnemen, zodat u video's tot wel 4 keer sneller kunt delen op uw TV.
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4.1
van 5
7
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
BBMartin
11/09/2012
Nederland
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder
pieterwvd46
11/09/2012
Nederland
Geverifieerde koper
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder
camcorder
06/07/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110SL HD-camcorder